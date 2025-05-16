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18:44, 16 мая 2025Россия

В российском кафе повесили картину с пожимающим руку Путину Сталиным

В кафе под Белгородом повесили картину со Сталиным, пожимающим руку Путину
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Плакат В. Правдина «Работать так, чтобы товарищ Сталин спасибо сказал»

В кафе, находящемся в селе Таврово под Белгородом, повесили картину, на которой изображен Иосиф Сталин, пожимающий руку президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает «Подъем».

По словам представителя заведения, изображение появилось около двух месяцев назад и не было ни к чему приурочено.

«Просто было вывешено нашим руководством. Появилось порядка месяцев двух назад. Руководство не шибко отчитывалось. Но, думаю, просто так захотелось. Таково было видение», — заявил собеседник издания.

Он также отметил, что посетители относятся к картине без негатива, некоторые даже с юмором.

Накануне стало известно, что в московском метрополитене вернули барельеф с изображением Иосифа Сталина. Скульптура «Благодарность народа вождю-полководцу» был воссоздан в переходе со станции «Таганской» Кольцевой линии на одноименную радиальную.

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