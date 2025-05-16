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23:39, 16 мая 2025Россия

В США назвали не получившую желаемого от переговоров в Стамбуле сторону

Подполковник Дэвис: Украина и Россия достигли желаемых результатов в Стамбуле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала назвал сторону, которая не получила желаемых результатов от переговоров в Стамбуле. По его мнению, Россия и Украина добились того, чего хотели.

«Обе стороны добились того, чего хотели, за возможным исключением американцев, которые, как бы это иронично ни звучало, являются единственной стороной, <…> которая не получила того, чего хотела», — заявил эксперт.

Дэвис также указал на твердую позицию России в отношении украинского конфликта. Он подчеркнул, что Москва продолжает настаивать на условиях, озвученных президентом Владимиром Путиным в июне прошлого года, которые включают демилитаризацию Украины и отказ от членства в НАТО.

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Общение продлилось два часа.

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