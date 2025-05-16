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02:35, 16 мая 2025Мир

Во Франции расширили расследование против Ле Пен

BFMTV: Прокуратура Парижа расширила расследование против Ле Пен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Прокуратура Парижа расширила рамки расследования, которое было начато ранее в отношении партии «Национальное объединение» и председателя ее парламентской фракции Марин Ле Пен в связи с финансированием избирательной кампании в 2022 году. Об этом информирует французский телеканал BFMTV.

Предварительное расследование было начато еще в 2023 году после запроса Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и финансированию политической деятельности. А в июле прошлого года расследование было расширено в связи с информацией о том, что партия якобы взяла займы у 23 физических лиц на сумму более 2,3 миллиона евро в период с 2020 по 2023 год, но в итоге так и не погасила задолженность перед кредиторами.

Как напомнили журналисты, во время каждых выборов кандидаты должны соблюдать лимит расходов, установленный законом. В случае соответствия абсолютно всем требованиям после проверки CNCCFP партия может возместить часть затрат на кампанию из бюджета.

31 марта суд признал Марин Ле Пен виновной по делу о парламентских ассистентах. Ее приговорили к лишению свободы на четыре года, два из которых будут условными, и запрету избираться на государственные должности в течение пяти лет.

В апреле в Париже прошел митинг в поддержку Марин Ле Пен. Некоторые митингующие в ходе шествия призывали к отставке президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал приговор Ле Пен примером охоты на ведьм и также призвал освободить ее.

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