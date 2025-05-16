Врач оценила пользу яиц для пожилых людей

Кардиолог Голикова рекомендовала пожилым людям есть не больше двух яиц в неделю

Кардиолог Елена Голикова рассказала, что яйца являются ценным источником витаминов, аминокислот и минералов, но при этом содержат много вредного для сердца холестерина. Пользу и риски этого продукта для пожилых людей она оценила в беседе с «Вечерней Москвой».

Голикова рассказала, что до 2019 года считалось, что в сутки человек должен употреблять не более 300 миллиграммов пищевого холестерина, а в курином яйце содержится до 210 миллиграммов этого вещества. Таким образом, даже здоровым людям не рекомендовалось есть ничего жирного, если уже было съедено одно яйцо. Сегодня, по словам врача, таких рекомендаций нет, более того, согласно недавнему исследованию, употребление от одного до шести яиц в неделю снижает риск смерти у пожилых.

Кардиолог отметила, что согласна с новыми данными о пользе яиц, но с оговорками. Она уточнила, что после 70 лет есть до шести яиц в неделю могут лишь люди без заболеваний сердца. Если же имеется хотя бы один фактор риска, такой как ожирение, гипертония, сахарный диабет, преддиабет или повышенный уровень липидов в крови, необходимо максимально снизить количество холестерина в рационе. «В качестве компромисса между пользой и возможным вредом от употребления яиц можно рассматривать два яйца в неделю у взрослого человека», — рекомендовала врач.

При этом она подчеркнула, что такое ограничение в диете не гарантирует полную защиту от атеросклероза и болезней сердца, а лишь снижает риск их появления.

Ранее кардиолог-хирург Филип Овадия назвал единственное правило, необходимое для профилактики болезней сердца. По его словам, это отказ от продуктов с высокой степенью обработки.