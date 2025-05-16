Юрист напомнил о запрете жарить шашлыки

Юрист Хаминский: Шашлык нельзя жарить, если от очага до дома меньше 5 метров

Россияне могут жарить шашлыки при условии, что очаг находится на расстоянии не менее пяти метров от дома, в противном случае предусмотрен штраф. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.

Юрист добавил, что также в радиусе двух метров от мангала не должно быть горючих материалов.

«Несоблюдение этих требований повлечет за собой наступление административной ответственности в виде штрафа в размере до 15 тысяч рублей. В случае, если нарушение требований повлечет возникновение пожара, размер штрафа возрастет до 50 тысяч рублей», — рассказал Хаминский.

Ранее сообщалось, что распространившееся в Интернете сообщение о том, что дачников будут штрафовать за жарку шашлыков, используя для слежения дроны, оказалось недостоверными. Как напомнили эксперты, штрафы предусмотрены только за нарушение правил пожарной безопасности.