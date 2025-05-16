Замначальник российского УФСИН арестован по делу о получении взятки

Замначальника калужского УФСИН арестован за получение более ₽300 тыс. взятки

Замначальника УФСИН по Калужской области арестован по делу о получении более 300 тысяч рублей в качестве взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Замначальника УФСИН заключен под стражу на два месяца.

По данным следствия, фигурант получил через посредника одного из отбывающих наказание в колонии заключенных взятку в виде денег и имущества на сумму более 300 тысяч рублей. За эти деньги его просили помочь перевести осужденного в колонию-поселение.

Ранее сообщалось, что в Югре сотрудница УФСИН устроила дома шумную вечеринку и разбила бутылку о голову участкового, прибывшего на вызов соседей.