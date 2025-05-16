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09:06, 16 мая 2025Путешествия

Жених надел наряд стюардессы в самолет и едва не лишился мальчишника в Португалии

The Express: Пассажира Ryanair заподозрили в подделке документов и задержали
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Nejc Soklič / Unsplash

Жених отправился на мальчишник в наряде стюардессы, но едва не лишился авиарейса. Об этом сообщил The Express.

По данным источника, сантехник из Бирмингема и отец троих детей Джо Вейл надел наряд бортпроводницы в стиле экипажа авиакомпании Ryanair, на самолете которой собирался с друзьями лететь на отдых в Португалию. Однако охрана аэропорта не оценила шутку и задержала жениха, а также его шафера.

Сотрудники службы заподозрили, что мужчина подделал документ настоящего члена экипажа. Но пассажир утверждал, что купил пропуск в интернете. «Возможно, они наблюдали за мной только по камерам. На шнурке была моя фотография и имя Джо-Энн, но мне сказали, что это якобы официальный пропуск, а это явно не так», — объяснил турист.

В конце концов мужчина отдал фальшивый документ и его пустили на самолет. Экипаж нашел ситуацию забавной. Свадьба сантехника должна состояться 25 мая.

Ранее пассажиров авиакомпании British Airways выгнали из самолета из-за загадочной сыпи у ребенка, которая оказалась укусами насекомых. Чтобы не вызывать лишних вопросов, путешественники сказали, что у сына легкая аллергия на арахис, однако авиакомпания отказала им в перелете и потребовала справки от врача.

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