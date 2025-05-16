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17:06, 16 мая 2025Россия

Житель граничащего с Украиной региона подобрал взрывоопасный предмет и лишился пальца

Житель Курской области подобрал взрывоопасный предмет и лишился пальца
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Курской области мирный житель подобрал взрывоопасный предмет и лишился пальца. Об этом сообщил врио главы российского приграничного региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня в селе Любимовка Большесолдатского района 57-летний мужчина убирал территорию склада, подобрал взрывоопасный предмет, который взорвался у него в руках», — написал он.

Пострадавшего госпитализировали, врачи обнаружили у него осколочное ранение конечности и минно-взрывную травму. Один из пальцев на правой руке пришлось ампутировать, добавил чиновник. На данный момент мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.

В ночь на 16 мая ВСУ выпустили по России более шести десятков беспилотников. Больше всего летательных аппаратов — 43 — удалось перехватить над Черным морем. Еще 21 беспилотник сбили над Крымом, один — над Белгородской областью.

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