Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном море

Эрдоган заявил, что в Черном море обнаружено крупное месторождение газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Черном море нашли крупное месторождение газа. Его слова передает ТАСС.

«Обнаружено новое газовое месторождение в Черном море на скважине "Гектепе-3". Объем — 75 миллиардов кубометров», — сказал Эрдоган. По его словам, работы на скважине начались 27 марта и были завершены 16 мая.

Отмечается, что оценочная стоимость топлива составляет 30 миллиардов долларов. Эрдоган добавил, что обнаруженное месторождение сможет обеспечивать турецкие домохозяйства газом в течение трех с половиной лет.

