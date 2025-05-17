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16:34, 17 мая 2025Экономика

Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения газа в Черном море

Эрдоган заявил, что в Черном море обнаружено крупное месторождение газа
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Черном море нашли крупное месторождение газа. Его слова передает ТАСС.

«Обнаружено новое газовое месторождение в Черном море на скважине "Гектепе-3". Объем — 75 миллиардов кубометров», — сказал Эрдоган. По его словам, работы на скважине начались 27 марта и были завершены 16 мая.

Отмечается, что оценочная стоимость топлива составляет 30 миллиардов долларов. Эрдоган добавил, что обнаруженное месторождение сможет обеспечивать турецкие домохозяйства газом в течение трех с половиной лет.

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