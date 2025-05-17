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06:57, 17 мая 2025Мир

Макрон ушел от ответа на вопрос о санкциях против Израиля

Макрон ушел от ответа на вопрос о санкциях против Израиля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон ушел ответа на вопрос о том, намерен ли он вводить «такие же санкции, как против России» после критики израильских военных операций в Газе. На это обратил внимание военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«Какие санкции, вы что? Стереть Газу вместе с мирными жителями с лица земли — это другое», — отметил Руденко.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил президента Франции в неуважении и невежестве после его слов о создании Израиля указом ООН. Он также осудил призыв Макрона к введению эмбарго на поставки оружия Израилю, которое применяется для ведения боевых действий в секторе Газа и Ливане. По словам Нетаньяху, подобное предложение является «постыдным».

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