Путин сообщил, что первый российско-арабский саммит пройдет 15 октября

Президент России Владимир Путин анонсировал первый российско-арабский саммит и пригласил лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) принять в нем участие. Это следует из опубликованной на сайте Кремля телеграммы по случаю открытия 34-го саммита ЛАГ.

«Намерены и впредь всемерно развивать конструктивный диалог с ЛАГ (...). В этой связи хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите», — сообщается в телеграмме. Мероприятие пройдет 15 октября.

Путин также выразил уверенность в том, что предстоящая встреча будет способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества между странами, а также поможет в поиске путей обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.

Лига арабских государств — международная организация, объединяющая арабские государства, а также ряд дружественных им неарабских, в которых арабский язык является одним из официальных. В состав объединения входят Египет, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Иордания, Йемен и ряд других стран.