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10:35, 17 мая 2025Россия

Путин анонсировал первый российско-арабский саммит

Путин сообщил, что первый российско-арабский саммит пройдет 15 октября
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин анонсировал первый российско-арабский саммит и пригласил лидеров стран Лиги арабских государств (ЛАГ) принять в нем участие. Это следует из опубликованной на сайте Кремля телеграммы по случаю открытия 34-го саммита ЛАГ.

«Намерены и впредь всемерно развивать конструктивный диалог с ЛАГ (...). В этой связи хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите», — сообщается в телеграмме. Мероприятие пройдет 15 октября.

Путин также выразил уверенность в том, что предстоящая встреча будет способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества между странами, а также поможет в поиске путей обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.

Лига арабских государств — международная организация, объединяющая арабские государства, а также ряд дружественных им неарабских, в которых арабский язык является одним из официальных. В состав объединения входят Египет, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Иордания, Йемен и ряд других стран.

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