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07:30, 17 мая 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам дали совет по защите от обмана в автосервисах

Автоэксперт Моржаретто дал совет спрашивать второе мнение перед дороги ремонтом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Чтобы не быть обманутым в автосервисе, нужно выбирать проверенное место и советоваться с дополнительным специалистом перед дорогими работами. Об этом «Ленте.ру» рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

«Самый просто вариант, это обслуживать автомобиль в месте, которому вы доверяете, где у вас есть знакомые. Там, где вы обсуживаетесь регулярно и знаете, кто делает вашу машину и кому предъявить претензии, если что-то случилось», — сказал Моржаретто.

Он посоветовал выбирать автосервис по «сарафанному радио». При этом он подчеркнул, что большинство людей не являются автомеханиками по своему образованию и опыту и при желании любому можно навязать ненужные работы.

«Если у вас есть сомнения, нужно вам это или не нужно, посоветуйтесь с кем-нибудь кто разбирается в этом, это самое главное. И не соглашайтесь сразу на дорогие операции, если есть сомнения, то лучше обратитесь к другому мастеру. Потому что есть реально есть не очень честные люди, особенно при нынешнем дефиците кадров», — заключил эксперт.

«Лента.ру» уже рассказывала о техническом обслуживании автомобиля и как владельцев машин могут обмануть. Например, по итогам техобслуживания работники могут указать на неисправность и предложить провести дополнительный ремонт. Особого внимания заслуживают такие проблемы, как некорректная работа тормозной системы и перегрев двигателя.

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