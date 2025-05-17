Синоптик предупредил об опасном явлении на восьми российских реках

Вильфанд: На восьми реках в регионах РФ вода достигнет отметки опасного явления

На восьми реках в разных регионах России вода достигнет отметки опасного явления, предупредил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что на реке Вычегда в республике Коми уже к 17 мая вода выйдет на пойму и за ее пределы. В Свердловской области на реке Сось отметка неблагоприятного явления будет превышена до 19 мая.

«В Тюменской области уже длительное время сохраняется опасное явление на реке Ишим, а также на реках Вандрас и Большой Юган. Подтапливается сам город Ишим, села Абатское, Ильинка и Викулово», — добавил синоптик.

Вильфанд предупредил о вероятности подтопления в Алтайском крае на реке Обь, а также о превышении отметок на реке Бия в республике Алтай.

В Хакасии на реке Абакан паводком может затопить дачные участки и придомовые территории в пойме, а также участки дорог. В Якутии на реке Колыма ожидаются заторы льда.

Ранее Вильфанд предупредил, что до конца недели в ряде регионов Дальнего Востока и юга страны, а также в Западной Сибири прогнозируется высокая пожароопасность.

