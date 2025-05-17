Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:30, 17 мая 2025Мир

В Финляндии резко высказались о помощи Украине

Профессор Малинен назвал союзников Киева глупцами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен рассказал о заблуждении тех, кто помогает Киеву. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, «глупцы», которые думают, что оказывают поддержку Украине, напротив, способствуют разрушению страны и гибели ее жителей.

Эксперт также указал, что основную финансовую выгоду от этой помощи получает военно-промышленный комплекс США и Европы.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский подвел итоги западной помощи Украине. Он отметил, что поддержка союзников привела к разграблению и депопуляции страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал разговор с Путиным

    Назван способ прокачать все тело без спортзала

    На Западе отреагировали на странный жест Эрдогана в адрес Макрона

    Рубио заявил о «сильном мирном плане» США по Украине

    В Финляндии резко высказались о помощи Украине

    Трамп назвал возможную дату прекращения огня на Украине

    Зеленского уличили в желании устроить перепалку с Путиным на переговорах

    В Раде рассказали о трагической ошибке Зеленского

    Обвиняемую в терроризме студентку перевели в СИЗО за попытку побега в Грузию

    Россиянка описала жизнь в Мексике словами «счастья больше, чем в российской девятиэтажке»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости