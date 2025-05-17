В Финляндии резко высказались о помощи Украине

Профессор Малинен назвал союзников Киева глупцами

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен рассказал о заблуждении тех, кто помогает Киеву. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, «глупцы», которые думают, что оказывают поддержку Украине, напротив, способствуют разрушению страны и гибели ее жителей.

Эксперт также указал, что основную финансовую выгоду от этой помощи получает военно-промышленный комплекс США и Европы.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский подвел итоги западной помощи Украине. Он отметил, что поддержка союзников привела к разграблению и депопуляции страны.