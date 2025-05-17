В России изменятся тарифы ЖКХ

Кошелев: В 2025 году тарифы ЖКХ в России индексируют в среднем на 11,9 процента

В 2025 году тарифы ЖКХ в России индексируют в среднем на 11,9 процента. О грядущем повышении «коммуналки» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева сообщает ТАСС.

По словам депутата, размер индексации будет различаться в разных регионах. Окончательная цифра будет зависеть от решений региональных комитетов по тарифам.

«В среднем по стране изменение тарифов в сторону увеличения — это 11,9 процента», — подчеркнул он.

Повышение оплаты услуг ЖКХ объяснили уровнем инфляции и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко пояснил, что индексация коснется стоимости газа, электроэнергии, воды и отопления. Вырастет цена с 1 июля. Стоимость услуг ЖКХ может быть разной даже внутри области: например, в селе будет дешевле, чем в городе.