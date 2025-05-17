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11:02, 17 мая 2025Экономика

В России изменятся тарифы ЖКХ

Кошелев: В 2025 году тарифы ЖКХ в России индексируют в среднем на 11,9 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

В 2025 году тарифы ЖКХ в России индексируют в среднем на 11,9 процента. О грядущем повышении «коммуналки» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева сообщает ТАСС.

По словам депутата, размер индексации будет различаться в разных регионах. Окончательная цифра будет зависеть от решений региональных комитетов по тарифам.

«В среднем по стране изменение тарифов в сторону увеличения — это 11,9 процента», — подчеркнул он.

Повышение оплаты услуг ЖКХ объяснили уровнем инфляции и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко пояснил, что индексация коснется стоимости газа, электроэнергии, воды и отопления. Вырастет цена с 1 июля. Стоимость услуг ЖКХ может быть разной даже внутри области: например, в селе будет дешевле, чем в городе.

Вот это да!
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