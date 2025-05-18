Арестован сооснователь крипто-игры Blum Владимир Смеркис

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал сооснователя крипто-игры Blum и бывшего главу криптобиржи Binance в СНГ Владимира Смеркиса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Его подозревают в мошенничестве. Какие-либо подробности уголовного дела не раскрываются.

В Blum игрокам предлагалось ловить («тапать») падающие снежинки и получать игровую валюту для ее дальнейшей конвертации в реальные деньги. Однако до сих пор получить рубли не получается.

Команда Blum уже заявила, что Смеркис больше не имеет отношения к проекту.

В 2024 году стала популярна игра Hamster Kombat. По сюжету, хомяк становится руководителем криптобиржи, которую игроку надо развивать, кликая на картинку и зарабатывая деньги. Последующая раздача токенов стала самой большой в истории индустрии, но не удовлетворила многих пользователей, рассчитывавших, что получат больше, чем им было в итоге начислено.