Токен Hamster Kombat подешевел более чем на три четверти

Токен Hamster Kombat подешевел с начала торгов примерно на 77 %

С начала торгов токеном проекта Hamster Kombat, стартовавших 26 сентября, HMSTR подешевел более чем на три четверти (примерно на 77 процентов). Об этом пишет РБК.

Отмечается, что только за прошлую неделю снижение стоимости составило 37 процентов, а тапальщики хомяка на фоне такой динамики массово покидают криптоигру — сейчас приложение в Telegram насчитывает 39,6 миллиона ежемесячно активных пользователей в сравнении с 300 миллионами участников Hamster Kombat в августе.

Игра стала доступна в мессенджере в конце марта. По сюжету хомяк становится руководителем криптобиржи, которую нужно развивать, зарабатывая деньги и увеличивая прибыль в час. В сентябре разработчики, как и обещали, выпустили свой токен и раздали его игрокам на основании их активности, допустив 131 миллион участников.

Раздача токенов стала самой большой в истории индустрии, но не удовлетворила многих пользователей, рассчитывавших, что получат больше, чем им было в итоге начислено. Криптовалюта стала быстро дешеветь, потеряв уже на старте торгов около трети стоимости. Затем ее падение продолжилось. О готовности пообщаться с теми, кто играл в Hamster Kombat и не получил того финансового результата, на который рассчитывал, заявляли даже в Центробанке РФ.