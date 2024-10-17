В Банке России не захотели провоцировать «тапавших хомяка»

ЦБ: Банк России готов пообщаться с теми, кто «тапал хомяка» в Hamster Kombat

Центральный банк России готов пообщаться с теми, кто играл в Hamster Kombat и не получил того финансового результата, на который рассчитывал. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, регулятор готов при необходимости объяснять, с какими рисками могут быть связаны инвестиции.

Также Мамута отметил, что в ЦБ ждут жалоб, но подчеркнул, что не хочет провоцировать разочарованных игроков, которые «тапали», но остались недовольны результатом. Он предположил, что многие делали это «по приколу».

В конце сентября криптовалюта Hamster Kombat начала торговаться на бирже. Однако почти сразу утратила около трети первоначальной стоимости, скатившись до 0,0083 доллара за монету.

Перед этим решение разработчиков Hamster Kombat конвертировать накопленные геймерами ресурсы в криптовалюту HMSTR возмутило игроков. Они считают, что игра принесла им больше вреда, чем пользы.