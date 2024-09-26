Листинг Hamster Kombat состоялся 26 сентября

Криптовалюта Hamster Kombat с 26 сентября начала торговаться на бирже и за первые 45 минут потеряла около трети первоначальной стоимости, дойдя до 0,0083 доллара за монету. Раздача токенов игры, в которой хомяк становится руководителем криптобиржи, стала самой большой в истории индустрии, но не удовлетворила многих пользователей, принявшихся возмущаться в соцсетях.

Как зарабатывали токены в Hamster Kombat

Игра Hamster Kombat появилась в конце марта и быстро стала популярной. Уже через 11 дней общее число ее игроков достигло миллиона, а к июлю показатель уже превысил 90 миллионов, при том что ежедневно в нее на тот момент играло около 31 миллиона человек.

33,8 % от стоимости потерял токен HMSTR на старте торгов

Hamster Kombat доступна в мессенджере Telegram через одноименного бота. Для игры не надо дополнительно ничего скачивать, весь процесс происходит в Telegram. Первое время основной способ получения виртуальных денег — кликание (или же, на сленге, тапание) экрана.

Сначала один клик приносит одну монетку, но чем дольше игра, тем больше этот показатель будет расти. Однако это не единственный способ заработка в игре. Монеты можно получить, выполняя определенные задания. Например, эту валюту дают за подписку на Telegram-канал игры и ее аккаунт в X, за просмотр видео на YouTube-канале Hamster Kombat и так далее. Бонусы предусмотрены и за друзей, которые присоединятся к игре по ссылке пользователя.

Фото: Vahid Salemi / AP

Популярность Hamster Kombat

Владельцем игры Mash назвал 33-летнего IT-бизнесмена из Санкт-Петербурга Эдуарда Гуриновича. По данным издания, соответствующий товарный знак зарегистрировал в Роспатенте один из основателей сервисов CarPrice и CarMoney, в 2019 году попавший в список самых богатых людей в категории до 30 лет по версии Forbes.

Предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров, в свою очередь, назвал Hamster Kombat феноменом, отметив, что каждый день к игре присоединяются четыре-пять миллионов новых пользователей, что делает ее самым быстрорастущим цифровым сервисом в мире.

Такой феноменальный интерес к игре привел, в частности, к росту продаж некоторых сопутствующих «хомяку» товаров. Причем это коснулось не только тематического мерча (футболок и бейсболок), но и, например, перкуссионных массажеров, спрос на которые вырос на маркетплейсах почти втрое. Отмечалось, что в карточке товара продавцы указывают, что массажер можно использовать для «быстрой прокачки Hamster Kombat», хотя изначально они предназначались для снятия напряжения в мышцах, например, после физической нагрузки.

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Тапальщики хомяка узнали свой приблизительный заработок

Создатели Hamster Kombat в ночь на 22 сентября распределили монеты на основании активности каждого из игроков. Вопрос о том, сколько заработали за время своей участия в игре тапальщики хомяка до листинга, оставался дискуссионным. Согласно официальным данным, всего в Hamster Kombat зарегистрировано 300 миллионов участников, из них реальных 131 миллион были допущены к листингу, а 2,3 миллиона человек — забанены за читерство.

На фоне данных о том, что стоимость одной монеты HMSTR на криптобиржах составит примерно 0,01 доллара, или 0,93 рубля, и собственной информации о количестве монет у игроков, журналисты подсчитали, что средний доход большинства участников на старте торгов находится в диапазоне 3000-3500 токенов, или 30-35 долларов. При этом справедливо отмечается, что такие цифры до выяснения реальной стоимости криптовалюты до начала торгов являются сугубо теоретическими. В итоге валюта сразу начала терять в цене.

Какой будет стоимость HMSTR после начала торгов

Как отмечают эксперты, в день листинга цена токена обычно падает, поскольку пользователи пытаются его продать, чтобы получить за монеты реальные деньги. Именно поэтому стоимость криптовалюты в начале торгов может сильно отличаться от той, которая сегодня указана на премаркете. Пока наиболее вероятным ее уровнем аналитики считают диапазон от 0,002 до 0,01 доллара за монету.

Торги будут стартовать по ценам гораздо более низким, в том числе и потому, что многие ринутся продавать свои монеты, надеясь получить хоть пару десятков долларов, пока курс актива еще более-менее устойчивый. В дальнейшем нет никаких гарантий, что курс вырастет Виктор Першиков криптоаналитик

В связи с возможной динамикой стоимости токена отмечается, что пока из материалов Hamster Kombat следует, что HMSTR будет использоваться как внутриигровая валюта, предназначенная для покупки внутриигровых предметов, улучшений и услуг, а также для эксклюзивного доступа (к ограниченным по времени событиям, отрядным заданиям, PvP-сражениям и событиям в реальном времени). Исходя из этой информации, получается, что актив пока пригодится прежде всего активным пользователям «хомячьей» экосистемы.

К слову, на официальном канале Hamster Kombat в Telegram указано, что по итогам первого сезона игрокам выдадут 88,75 процента монет, а остальные 11,25 процента вернут спустя 10 месяцев после листинга. Это можно считать фактическим приглашением игроков к участию во втором сезоне, по сути подчеркивающим, что главный актив разработчиков криптовалюты — пользователи.