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18:51, 18 мая 2025Культура

Названа причина смерти клавишника из команды МакSим

Директор МакSим Гугучкин: Причиной смерти Иванова стал обширный инсульт
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Причиной смерти клавишника из команды певицы МакSим — Дмитрия Иванова — стал обширный инсульт, который музыкант перенес в конце апреля. Об этом заявил директор певицы Дмитрий Гугучкин, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что организм музыканта не справился с последствиями инсульта. «Это и стало причиной смерти Иванова», — резюмировал Гугучкин.

Ранее певица Марина Максимова, выступающая под творческим псевдонимом МакSим, сообщила, что музыканта не стало в воскресенье, 18 мая. Иванов ушел из жизни рано утром, примерно в 05:00 по московскому времени.

С конца апреля клавишник находился в коме, врачи боролись за его жизнь в реанимационном отделении Боткинской больницы. Музыкант так и не пришел в сознание. Максимова подчеркнула, что все участники ее музыкальной команды до последнего верили в чудо. Иванов, со слов певицы, отличался большой любовью к жизни. Родственники клавишника, в свою очередь, отмечали, что тот вел здоровый образ жизни, не употреблял алкоголь и не курил.

За свою музыкальную карьеру Иванов успел посотрудничать с множеством известных музыкальных исполнителей и коллективов. В разное время он играл с Николаем Басковым, группами «Ленинград» и «Эпидемия». Артист скончался на 42-м году жизни.

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