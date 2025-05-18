Ушел из жизни клавишник из команды певицы МакSим

В Москве на 42-м году жизни скончался клавишник Дмитрий Иванов

В Москве на 42-м году жизни скончался клавишник из команды поп-певицы МакSим (Марина Максимова) — Дмитрий Иванов. Об этом Максимова сообщила в своем Telegram-канале.

Музыканта не стало в воскресенье утром, 18 мая. Ушедшего из жизни артиста певица назвала «настоящим профессионалом, человеком-фейерверком с огромным сердцем». По словам Максимовой, участники ее коллектива до последнего верили, что Иванов сможет справиться с последствиями обширного инсульта, который тот перенес в конце апреля. «Мы все верили, что он проснется, в нем ведь столько любви к жизни! Было», — констатировала артистка.

Иванов находился в коме на протяжении последних нескольких недель. С 29 апреля музыкант находился в тяжелейшем состоянии в реанимации Боткинской больницы. Сестра клавишника — Анна — отказалась проводить сбор средств на его лечение. Максимова призналась, что произошедшее до сих пор не укладывается в ее голове. Музыкант, отметила певица, боролся до последнего, однако чуда не произошло.

Иванов недавно вернулся в коллектив певицы МакSим, из которого ушел в 2010-х. Помимо этого, он играл на синтезаторе в группе Сергея Шнурова «Ленинград». В разное время музыкант сотрудничал с Николаем Басковым и группой «Эпидемия». Как отмечает Telegram-канал Mash, ушедший из жизни Иванов вел здоровый образ жизни. Музыкант не употреблял алкоголь и не курил. «Я тебя очень люблю, Димка! Сложно писать», — заключила Максимова.