Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:33, 18 мая 2025Культура

Ушел из жизни клавишник из команды певицы МакSим

В Москве на 42-м году жизни скончался клавишник Дмитрий Иванов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: @maksimsinger

В Москве на 42-м году жизни скончался клавишник из команды поп-певицы МакSим (Марина Максимова) — Дмитрий Иванов. Об этом Максимова сообщила в своем Telegram-канале.

Музыканта не стало в воскресенье утром, 18 мая. Ушедшего из жизни артиста певица назвала «настоящим профессионалом, человеком-фейерверком с огромным сердцем». По словам Максимовой, участники ее коллектива до последнего верили, что Иванов сможет справиться с последствиями обширного инсульта, который тот перенес в конце апреля. «Мы все верили, что он проснется, в нем ведь столько любви к жизни! Было», — констатировала артистка.

Иванов находился в коме на протяжении последних нескольких недель. С 29 апреля музыкант находился в тяжелейшем состоянии в реанимации Боткинской больницы. Сестра клавишника — Анна — отказалась проводить сбор средств на его лечение. Максимова призналась, что произошедшее до сих пор не укладывается в ее голове. Музыкант, отметила певица, боролся до последнего, однако чуда не произошло.

Иванов недавно вернулся в коллектив певицы МакSим, из которого ушел в 2010-х. Помимо этого, он играл на синтезаторе в группе Сергея Шнурова «Ленинград». В разное время музыкант сотрудничал с Николаем Басковым и группой «Эпидемия». Как отмечает Telegram-канал Mash, ушедший из жизни Иванов вел здоровый образ жизни. Музыкант не употреблял алкоголь и не курил. «Я тебя очень люблю, Димка! Сложно писать», — заключила Максимова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД отреагировали на заявления об отсутствии поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus

    Возможность Зеленского влиять на отношение США к России оценили

    Страдающие косатки из заброшенного океанариума попали на видео

    ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в граничащем с Украиной российском регионе

    Ушел из жизни клавишник из команды певицы МакSим

    «Динамо» вырвало победу у «Акрона» и вышло на третье место в РПЛ

    Российский морпех взял пленного после рукопашной схватки

    Стало известно число перенесенных Фицо операций после покушения

    Определился победитель гран-при Эмилия-Романьи «Формулы-1»

    В Раде заявили о тающих шансах Зеленского удержать власть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости