Россиянка стала жертвой удара ВСУ

Хинштейн сообщил о погибшей в результате удара ВСУ жительнице Курской области

В Курской области 69-летняя женщина стала жертвой атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О погибшей сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram.

Уточняется, что сброс взрывного устройства с беспилотника на жилой дом произошел в селе Поды Хомутовского района. Хинштейн выразил соболезнования родственникам женщины и отметил, что будет сделано все возможное для поддержки ее семьи.

8 мая сообщалось, что ВСУ, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие, атаковали село Будки Глушковского района Курской области. Противник запустил дрон по селению, в результате удара была ранена 58-летняя женщина.