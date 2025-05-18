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04:24, 18 мая 2025Силовые структуры

Стала известна причина ареста сооснователя крипто-игры Blum

Mash: Сооснователя крипто-игры Blum арестовали за прошлые проекты
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Арест сооснователя крипто-игры Blum Владимира Смеркиса может быть связан с предыдущими проектами, на которых клиенты потеряли не менее 15 миллионов долларов. Такую причину ареста назвал Telegram-канал Mash.

Утверждается, что в 2017 году Смеркис создал криптовалютный инвестиционный фонд The Token Fond. Там вкладчики за криптовалюту покупали внутренний токен TKN в надежде увеличить доходы, как обещал владелец. Проект собрал восемь миллионов долларов и внезапно закрылся год спустя.

Другой проект Смеркиса — Tokenbox — получил семь миллионов долларов инвестиций. Токен TBX вышел на торги на двух биржах, однако почти моментально обесценился и исчез.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Смеркиса по обвинению в мошенничестве.

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