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05:44, 18 мая 2025Мир

Украину предупредили о расплате за ход Запада против России

Профессор Малинен: Украина поплатится за попытку Запада навредить России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина будет расплачиваться за неудачную попытку Запада причинить вред России. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети X.

«Мы вновь попытались нанести удар россиянам, но снова потерпели неудачу. Теперь из-за нашего поступка Украину ждет расплата», — написал он.

Малинен также предостерег европейских лидеров, стремящихся к отрытой конфронтации с Россией. По его словам, конфликт приведет к невообразимым разрушениям на континенте.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что Великобритания начала разрабатывать обновленный план действий на случай войны с Россией. Утверждается, что в новом плане будет составлена последовательность действий в первые дни войны.

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