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12:22, 18 мая 2025Россия

В России захотели ужесточить одно требование для автомобилистов

Шкуматов: В России могут ужесточить правила медосвидетельствования водителей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России захотели ужесточить одно требование для автомобилистов. Речь идет о правилах медицинского освидетельствования на состояние опьянения, рассказал РИА Новости автоэксперт, руководитель рабочей группы организации «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Эксперт дал пояснения к проекту приказа Минздрава, согласно которому с 1 сентября могут сделать обязательным требование письменного согласия на проведение медосвидетельствования. «Без подписи процедура не начинается, оформляется отказ от медосвидетельствования», — отметил Шкуматов.

Кроме того, в Минздраве предложили увеличить интервал между экспресс-тестами выдыхаемого водителем воздуха — до 25 минут вместо 20, как было ранее. «Если показания второго теста не выходят за пределы погрешности, дело закрывается», — пояснил автоэксперт.

Также предлагается изменить требования к анализам крови и мочи. На последний захотели отводить ровно час, по истечении которого лаборатория будет принимать только кровь. При тяжелом ДТП или угрозе жизни врач сможет сразу брать кровь на анализ без предварительной проверки на алкотестере.

Шкуматов отметил, что нововведения должны увеличить прозрачность процедуры медосвидетельствования водителей, попавшихся за пьяным вождением.

Ранее было раскрыто количество лишенных прав за пьяное вождение россиян. В 2024 году показатель достиг 237 тысяч граждан.

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