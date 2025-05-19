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19:46, 19 мая 2025Ценности

40-летняя Юлия Пересильд показала внешность без макияжа

40-летняя актриса Юлия Пересильд показала лицо без макияжа
Екатерина Ештокина

Фото: @juliaperesild

Российская актриса Юлия Пересильд показала внешность без макияжа на новом фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

40-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в серой ветровке с темным воротником. При этом она собрала светлые волосы в низкий хвост и отказалась от косметики. Артистка позировала на фоне куста сирени.

В марте 15-летняя дочь Юлии Пересильд вышла в свет в наряде с глубоким декольте. Звезда популярного телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поделилась коллажем из фото, на которых запечатлена в черном платье из ассортимента модного бренда You Wanna.

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