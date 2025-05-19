Российский банк собрался обанкротить угольную компанию в ЛНР

«Ъ»: ПСБ собрался обанкротить управляющую шахтами в ЛНР компанию из-за долгов

Банк ПСБ обратился в арбитражный суд Луганской народной республики (ЛНР) с заявлением о банкротстве ГУП ЛНР «РТК "Востокуголь"», созданного для управления шахтами в республике еще в 2020 году, то есть до того, как Российская Федерация включила регион в свой состав в качестве субъекта. Заседание назначено на 4 июня, со ссылкой на определение суда от 16 мая сообщает «Коммерсантъ».

Истец требует от компании 212,07 миллиона рублей, из которых 200,44 миллиона является задолженностью по основному долгу. Обе стороны отказались от комментариев по поводу разбирательства.

Прошлый год ГУП закончил с убытком в размере 3,15 миллиарда рублей. Помимо долга ПСБ, предприятие задолжало 59,4 миллиона рублей КБ «МРБ Банк». Доходы компании упали на фоне снижения добычи угля после передачи части шахт и обогатительных предприятий в аренду инвесторам.

По оценке юристов, в случае банкротства конкурсный управляющий может расторгнуть договоры аренды, хотя и не обязан будет делать это. Вместе с тем не исключено, что сроки рассмотрения дела затянутся, возможны и другие сложности, лежащие за пределами бизнес-интересов.

Независимый промышленный эксперт Максим Худалов рассказал, что в прошлом году в ЛНР добыто 18 миллионов тонн угля, однако, несмотря на его высокое качество, производственные издержки оставались крайне высокими, что делает работу шахт нерентабельными. По его мнению, наиболее логичным решением была бы консервация шахт за госсчет.

Ранее сообщалось, что компании «Импэкс-Дон» и «Торговый дом "Донские угли"», инвестировавшие в угольные активы Донецкой и Луганской народных республик и взявшие их в аренду в прошлом году, собираются вернуть регионам девять шахт для дальнейшего закрытия. Поводом для споров остается источник средств на создание техпроектов ликвидации горных выработок и содержание шахт до их ликвидации или консервации.