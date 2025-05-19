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19:08, 19 мая 2025Экономика

Россиян проинструктировали насчет раздела ипотечной квартиры при разводе

Юрист Калинина: При разводе квартира остается за тем, на кого оформлена ипотека
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Квартира, купленная супругами в ипотеку, при разводе делится между ними в зависимости от того, кто числится заемщиком. Как на процедуру влияет наличие жилищного кредита, «Российской газете» разъяснила адвокат Ирина Калинина.

По словам юриста, если заемщиком в ипотечном договоре, к примеру, указан муж, то жилплощадь после оформления развода останется за ним. Жена вправе претендовать на денежную компенсацию в размере половины платежей, внесенных по займу за время брака.

Если супруги, однако, указаны созаемщиками, то квартиру придется делить пополам, согласно нормам, установленным Семейным кодексом РФ. Один из супругов может стать единоличным собственником квартиры, если другому будет выплачена половина стоимости объекта.

Ранее россиян предупредили о рисках погашения ипотеки за счет аренды. По оценкам риелторов, в настоящее время ставки аренды гораздо ниже ипотечной. Поэтому сегодня такая схема закрытия ипотеки возможна только, если будет внесен первоначальный взнос в размере 80-90 процентов от стоимости объекта, либо если приобретать апартаменты, а не квартиру.

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