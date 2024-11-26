Россиянам раскрыли подводные камни погашения ипотеки за счет аренды

Риелтор Дягилева: решив гасить ипотеку за счет аренды, лучше брать апартаменты

Нередко россияне погашают платежи по ипотеке за счет сдачи квартиры в аренду. О подводных камнях при таком сценарии выплаты кредита «Известиям» рассказала частный риелтор Анна Дягилева.

Эксперт напоминает, что стандартная схема погашения ссуда рентой в сегодняшних реалиях невозможна. Ипотечная ставка в данный момент гораздо больше ежемесячного платежа за аренду жилья. «Даже если приобрести квартиру с 50-процентным первоначальным взносом, то при текущих 25–28 процентах годовых арендная плата будет значительно меньше ежемесячного платежа», — уточняет Дягилева.

При таком раскладе арендодателю стоит либо внести значительную сумму в качестве первого взноса по ипотеке — порядка 80-90 процентов от стоимости объекта. Либо изначально приобретать апартаменты в жилищных комплексах. Кредитная ставка на такую недвижимость аналогичная, но сами апартаменты стоят дешевле обычных квартир. К тому же сдавать такой объект можно дороже. «В этом случае арендная плата будет покрывать заем полностью или почти полностью», — пообещала риелтор.

Кроме того, Дягилева советует таким ипотечникам обратить внимание на жилищные льготы. Легче, к примеру, погасить семейную ипотеку под 6 процентов годовых. При первоначальном взносе в 20-30 процентов ставка аренды сможет покрыть ежемесячные платежи по ипотеке сроком на 25-30 лет. Однако покупать стоит объект с полной отделкой, чтобы не вкладываться в ремонт, а квартира не простаивала.

Также, как предупреждает Дягилева, нельзя забывать о сезонности спроса. Так, во время новогодних праздников интерес к аренде жилья традиционно снижается — по сравнению с сентябрем активность на рынке снизилась на 7-10 процентов. Вдобавок необходимо прикинуть, у кого выгоднее брать квартиру — застройщика или собственника. В некоторых случаях покупка новостройки обойдется дороже, но только сделка с девелопером даст основание для использования семейной программы кредитования.

Ранее экономист назвал цель, которая оправдывает покупку жилья сегодня. В условиях падающего рынка недвижимости сделка целесообразна только ради расширения жилплощади или улучшения условий жизни.