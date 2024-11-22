Россиянам назвали оправданную цель для покупки квартиры сегодня

Экономист Зайнуллин: сегодня оправданно покупать квартиру только для расширения

На сегодняшний день в условиях падающего рынка недвижимости единственная цель, которая оправдывает покупку квартиры, — это расширение жилплощади. О целесообразности сделок с жильем в данный момент «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Сейчас покупка квартиры может быть удобной для увеличения жилой площади или улучшения условий жизни», — заявил специалист. Прироста цен на жилье в России, по прогнозам Зайнуллина, пока не предвидится. Аренда в свою очередь подорожает лишь в пределах 5 процентов, полагает экономист. Доход от жилищных сделок в настоящее время гораздо меньше того, что можно получить с 20-процентных вкладов в банке, поэтому с продажей и покупкой недвижимости стоит повременить.

Рискованно сегодня и брать жилье в ипотеку, считает Зайнуллин. При ставке в 20 процентов за пять лет заемщик выплатит банку сумму, эквивалентную стоимости всего объекта. Однако старый фонд, по мнению экономиста, может и подешеветь. Поначалу собственники будут держать свои позиции, но постепенно под давлением обстоятельств — необходимости переезда, семейных причин или потребности в деньгах — будут вынуждены снизить свои ожидания и опустить цены на рыночный уровень, уверен собеседник издания.

Ранее россиянам посоветовали отложить покупку недвижимости до тех пор, пока ключевая ставка не опустится до 10-12 процентов. Ждать придется немало: по экспертным оценкам, в начале 2025 года ипотечные ставки будут держаться на уровне 29-33 процента.