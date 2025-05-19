Мужчина справил нужду у Вечного огня в центре Петербурга и попался

В Петербурге на 7 суток арестовали справившего нужду у Вечного огня Содикова

В Санкт-Петербурге Дзержинский районный суд на семь суток арестовал мужчину, справившего нужду у Вечного огня на Марсовом поле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенная пресс-служба судов города.

Фигурант — Олимжон Содиков. Он привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). На заседании свою вину он признал и в содеянном раскаялся.

Как установил суд, ЧП произошло ночью 14 мая.

Ранее сообщалось, что в Иркутске полицейские задержали автомобилиста за проезд по Вечному огню. По факту была организованна процессуальная проверка.