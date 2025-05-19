Мужчинам назвали ягоду для лечения эректильной дисфункции

Профессор Хайтам Аль-Мадхаги заявил, что для лечения эректильной дисфункции в рацион необходимо добавить одну ягоду. Ее он назвал в беседе с изданием La Nacion.

Эксперт посоветовал мужчинам для решения проблемы есть арбуз. «Он устраняет эректильную дисфункцию и улучшает фертильность, поскольку положительно влияет на качество спермы», — пояснил спикер.

Кроме того, по его словам, в арбузе содержится большое количество аминокислоты цитруллин, которая увеличивает приток крови к мошонке и стимулирует выработку оксида азота для расслабления кровеносных сосудов полового члена. Аналогичным образом действуют препараты для потенции. В заключение профессор отметил, что в этой ягоде много витаминов и минералов.

Ранее уролог Александр Лубенников рассказал, как добиться хорошей эрекции. По его словам, она не наступит без влечения и возбуждения.