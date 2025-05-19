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21:04, 19 мая 2025Забота о себе

Мужчинам назвали ягоду для лечения эректильной дисфункции

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Профессор Хайтам Аль-Мадхаги заявил, что для лечения эректильной дисфункции в рацион необходимо добавить одну ягоду. Ее он назвал в беседе с изданием La Nacion.

Эксперт посоветовал мужчинам для решения проблемы есть арбуз. «Он устраняет эректильную дисфункцию и улучшает фертильность, поскольку положительно влияет на качество спермы», — пояснил спикер.

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Кроме того, по его словам, в арбузе содержится большое количество аминокислоты цитруллин, которая увеличивает приток крови к мошонке и стимулирует выработку оксида азота для расслабления кровеносных сосудов полового члена. Аналогичным образом действуют препараты для потенции. В заключение профессор отметил, что в этой ягоде много витаминов и минералов.

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