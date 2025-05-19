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16:58, 19 мая 2025Моя страна

На Дальнем Востоке захотели вдвое увеличить поток туристов

На Дальнем Востоке захотели увеличить турпоток вдвое к 2030 году
Алина Черненко

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На Дальнем Востоке захотели увеличить турпоток вдвое — до 12,5 миллиона человек — к 2030 году. Об этом заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев, его слова приводит «Интерфакс».

Такой цели получится достичь благодаря единой субсидии Минэкономразвития России, а также преференциальных режимов, действующих на Дальнем Востоке, пояснил спикер. По словам Алтабаева, сейчас в сфере туризма запланировано 430 проектов и 286 миллиардов рублей инвестиций, из которых вложено около 40 миллиардов.

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Чиновник добавил, что остров Большой Уссурийский в Хабаровске должен стать культурным, туристическим, технологическим мостом между Россией и Китаем.

Ранее сообщалось, что власти Приморья планируют запустить морские круизы по Дальнему Востоку. Новая круизная линия свяжет Сахалин, Курилы и Камчатку.

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