На Дальнем Востоке захотели вдвое увеличить поток туристов

На Дальнем Востоке захотели увеличить турпоток вдвое к 2030 году

На Дальнем Востоке захотели увеличить турпоток вдвое — до 12,5 миллиона человек — к 2030 году. Об этом заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев, его слова приводит «Интерфакс».

Такой цели получится достичь благодаря единой субсидии Минэкономразвития России, а также преференциальных режимов, действующих на Дальнем Востоке, пояснил спикер. По словам Алтабаева, сейчас в сфере туризма запланировано 430 проектов и 286 миллиардов рублей инвестиций, из которых вложено около 40 миллиардов.

Чиновник добавил, что остров Большой Уссурийский в Хабаровске должен стать культурным, туристическим, технологическим мостом между Россией и Китаем.

Ранее сообщалось, что власти Приморья планируют запустить морские круизы по Дальнему Востоку. Новая круизная линия свяжет Сахалин, Курилы и Камчатку.

