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15:46, 19 мая 2025Культура

Названа дата прощания с Юрием Григоровичем

Прощание с народным артистом СССР Юрием Григоровичем пройдет 23 мая
Ольга Коровина

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Прощание со знаменитым хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем состоится 23 мая в историческом здании Большого театра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьера театра Дениса Родькина.

Григоровича не стало в возрасте 98 лет. В качестве возможной причины его ухода названы осложнения после двусторонней пневмонии.

Выдающийся балетмейстер несколько десятилетий работал в Большом театре, с 2008 года занимал пост штатного хореографа.
Его первым оригинальным спектаклем в главном театре страны стал «Щелкунчик». За постановку «Спартака» артист в 1970 году был удостоен Ленинской премии. В Большом театре Григорович также представил знаменитые балеты «Иван Грозный» и «Ромео и Джульетта», под его редакцией были поставлены «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».

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