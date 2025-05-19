Названа возможная причина смерти легендарного хореографа Григоровича

Shot: Причиной смерти хореографа Григоровича стали осложнения после пневмонии

Причиной смерти знаменитого российского хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича стали осложнения после двусторонней пневмонии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, последние две недели жизни балетмейстер провел в ЦКБ в Москве. Отмечается, что на данный момент родственники Григоровича решают, где артист будет похоронен. «Предварительно, на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Наталией Бессмертновой», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Юрий Григорович ушел из жизни в возрасте 98 лет. Легендарный балетмейстер несколько десятилетий работал в Большом театре, с 2008 года занимал пост штатного хореографа.