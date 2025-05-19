Названо имя нового президента Российской академии художеств

Василий Церетели стал новым президентом Российской академии художеств

Внук известного художника-монументалиста Зураба Церетели, художник Василий Церетели избран новым президентом Российской академии художеств (РАХ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РАХ.

Известно, что нового президента избрали на общем собрании членов академии, которое состоялось 19 мая. Сообщается, что эту должность он будет занимать ближайшие пять лет.

Василий Церетели — арт-менеджер, член Московского союза художников, исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА). Он получил степень бакалавра изобразительных искусств, окончив Высшую школу визуального искусства.

С 1997 года президентом РАХ был Зураб Церетели, которого не стало 22 апреля 2025 года. С 29 апреля его внук являлся исполняющим обязанности президента академии.