Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:17, 19 мая 2025Культура

Названо имя нового президента Российской академии художеств

Василий Церетели стал новым президентом Российской академии художеств
Ольга Коровина

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Внук известного художника-монументалиста Зураба Церетели, художник Василий Церетели избран новым президентом Российской академии художеств (РАХ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РАХ.

Известно, что нового президента избрали на общем собрании членов академии, которое состоялось 19 мая. Сообщается, что эту должность он будет занимать ближайшие пять лет.

Василий Церетели — арт-менеджер, член Московского союза художников, исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА). Он получил степень бакалавра изобразительных искусств, окончив Высшую школу визуального искусства.

С 1997 года президентом РАХ был Зураб Церетели, которого не стало 22 апреля 2025 года. С 29 апреля его внук являлся исполняющим обязанности президента академии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме допустили новые существенные изменения в Конституции России

    Российского пластического хирурга с миллионной аудиторией арестовали из-за порнографии

    Бывший премьер России назвал нанесшего удар по обороноспособности министра обороны

    ВВС США раскрыли перспективы F-22

    Капризов назвал лучшего российского футболиста

    Координатор «Русской общины» не смог ответить на вопросы по истории России для мигрантов

    Папа Римский обсудил с Вэнсом и Рубио урегулирование на Украине

    В России снизилось энергопотребление

    В российском городе предложили купить крошечную квартиру за миллион рублей

    В России высказались об урегулировании украинского конфликта дипломатическим путем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости