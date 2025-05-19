Неизвестный изнасиловал девушку-инвалида в российском городе

В Петербурге полицейские разыскивают мужчину, изнасиловавшего девушку-инвалида

В Санкт-Петербурге полицейские разыскивают мужчину, изнасиловавшего 18-летнюю девушку-инвалида. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру»

По данным канала, о преступлении правоохранителям рассказала 43-летняя мать пострадавшей. По ее словам, ЧП произошло 14 мая в квартире дома, расположенного по 21-й линии Васильевского острова. Она заявила, что ее дочь состоит на учете в психоневрологическом диспансере и инвалид второй группы.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина дважды изнасиловал 46-летнюю пьяную женщину на крыше заброшенного дома.