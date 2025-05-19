Россиянка побывала в казино США и описала опыт фразой «ободрали как липку»

«Лента.ру»: Россиянка описала поход в казино в США фразой «ободрали как липку»

Российская путешественница, которая провела отпуск в США, рассказала, что побывала в местном казино и описала опыт фразой «ободрали как липку». Своими впечатлениями от похода в игорный клуб девушка поделилась с «Лентой.ру».

По словам туристки из Москвы Полины в заведение ее пригласил давний друг, чтобы просто посмотреть, как это устроено. «Мы взяли с собой каждый по 100 долларов, всю остальную наличку оставили дома. Лучше поступать именно так, иначе в процессе игры может проснуться азарт и остановиться будет очень сложно», — подсказала девушка.

Она поделилась, что на входе в казино всегда проверяют документы, затем можно пройти и сесть за любой стол или автомат и начать играть. «Я не могу назвать себя азартным человеком, но во время игры включаются такие механизмы, что хочется еще и еще. Особенно когда что-то выигрываешь, возникает иллюзия, что тебе начинает везти и следующая ставка может оказаться супер удачной», — предупредила россиянка.

Девушка добавила, что в подобных местах теряешь счет времени и что многие американцы просиживают в казино по несколько дней и проигрывают огромные суммы. «Мне казалось, что мы провели в заведении всего час, но когда я посмотрела на часы, я поняла, что прошло два с половиной часа. Ты этого даже не замечаешь. Естественно, все 100 долларов я проиграла, остановиться было очень сложно. Здесь всех обирают как липку», — заключила девушка.

В апреле российский банкир побывал в столице Белоруссии Минске и раскрыл способ не проиграть состояние в местных казино, которые легализованы в стране. Алексей рассказал, что у всех людей возникает желание отыграться, поэтому лучше установить себе четкий лимит, который человек готов потратить и идти в казино в последний день поездки.