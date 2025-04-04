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20:25, 4 апреля 2025Путешествия

Российский банкир раскрыл способ не проиграть состояние в казино в Минске

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российский банкир побывал в столице Белоруссии Минске и раскрыл способ не проиграть состояние в местных казино, которые легализованы в стране. Советом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Россиянин Алексей рассказал, что в Минске есть много казино с любым ценником. Мужчина признался, что, хотя он не азартный человек, после проигрыша в одном из местных заведений он почувствовал яркое желание вернуться на следующий день и отыграться.

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«Во избежание такой ситуации я рекомендую, во-первых, определить лимит, который вы готовы потратить, а во-вторых, посетить казино в последний день поездки, чтобы не было соблазна», — поделился опытом мужчина, добавив, что вероятность выиграть там довольно маленькая.

Ранее российский турист обокрал подругу в Сочи на 1,5 миллиона рублей и отправился с деньгами в казино. Полицейские нашли злоумышленника и задержали его при попытке сбежать из города.

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