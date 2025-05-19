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15:02, 19 мая 2025Моя страна

Российский лес накрыло грибами

Лес в Рязанской области накрыло грибами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Лес в Рязанской области накрыло белыми грибами и опятами. Снимки появились в Telegram-канале «Мещерский тупик».

На снимках, которыми поделилась одна из подписчиц канала, запечатлены сразу несколько корзин с грибами.

Как обратило внимание издание «62инфо», как правило, белые грибы редко встречаются раньше июня — такие ранние белые зовут колосовиками, они появляются, когда на полях формируются колосья. Однако в этом году боровики становятся не единичной находкой, уже в мае их собирают десятками.

Ранее сообщалось, что житель Тверской области Семен Шишков во время прогулки по лесу в Калининском округе обнаружил необычный гриб — саркосому шаровидную. По словам мужчины, гриб он заметил сразу во время первой же вылазки в лес. Отмечается, что из-за необычной формы гриб называют «ведьминым котлом».

Вот это да!
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