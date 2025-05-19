В 2024 году избежать банкротства через реструктуризацию долгов смогло вдвое больше граждан

В Сбере рассказали, как избежать банкротства и сохранить кредитный рейтинг

Урегулирование задолженности через план реструктуризации долгов помогает человеку избежать банкротства, сохранить положительную кредитную историю и экономическую активность. Количество судебных процедур об утверждении плана реструктуризации долгов за год выросло в два раза. Об этом рассказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов на XIII Петербургском международном юридическом форуме. Он подчеркнул, что урегулирование задолженности через план реструктуризации долгов — это другое качество жизни человека, который не признаётся банкротом, сохраняет положительную кредитную историю и экономическую активность.

«Такую философию разделяет все больше и больше участников рынка. Если в 2023 году было утверждено только 675 планов реструктуризации долгов, то в прошлом году — уже 1365, из которых — более половины по инициативе Сбера. Верим, что этот позитивный тренд продолжится. Если кредиторы и государство продолжат повышать финансовую грамотность людей, это будет способствовать финансовому оздоровлению граждан без рисков банкротства. Наша задача — сделать так, чтобы кредитор стал точкой безусловной поддержки клиента, первым выбором для заемщика даже в сложной финансовой ситуации. Очень важно помнить, что банкротство — инструмент урегулирования, а не списания долга», — обратил внимание Денис Кузнецов.

В Сбере стремятся найти оптимальный вариант поддержки каждого клиента, объяснил Денис Кузнецов, ведь у каждого — своя жизненная ситуация, которая привела к просрочке. Для этого сотрудники банка изучают поведенческие аспекты, постоянно совершенствуют свои предложения, активно развивают комплексное урегулирование задолженности и другие инструменты урегулирования.

