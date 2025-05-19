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12:43, 19 мая 2025Россия

В Госдуме рассказали о «забившем на избирателей» депутате

Во Владивостоке лишенный мандата депутат оспорил свою отставку
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Во Владивостоке бывший депутат Заксобрания Приморского края Геннадий Шульга оспорил лишение полномочий. Об этом рассказал в Telegram депутат Госдумы Евгений Попов.

Перед этим Шульга был лишен мандата за прогулы, в том числе за поездку в Таиланд. «Забил на избирателей», — дал оценку действиям Шульги Попов.

По возвращении уже бывший депутат Заксобрания Приморского края захотел добиться восстановления, посчитав лишение полномочий незаконным. По словам Попова, в качестве одного из доводов Шульга назвал позицию относительно специальной военной операции (СВО). «Говорит, мол, подписал письмо против СВО и теперь — жертва репрессий», — пояснил Попов и задался вопросом относительно того, чем может закончиться рассмотрение дела в суде.

Ранее Госдума лишила мандата депутата Юрия Напсо, который отсутствовал на работе более 200 дней без уважительной причины. Кроме того, удалось выяснить, что Напсо проживает за пределами России — в Объединенных Арабских Эмиратах.

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