В Кремле рассказали о нежелании Путина и Трампа заканчивать разговор

Ушаков заявил, что Путин и Трамп не хотели заканчивать разговор

Помощник главы России Юрий Ушаков прокомментировал разговор президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. Слова Ушакова приводит РИА Новости.

Ушаков подчеркнул, что Путин и Трамп не хотели заканчивать разговор.

«Редко бывают разговоры такой продолжительности, когда оба президента, ни один из них не хотел заканчивать разговор, не хотел, если так можно выразиться, класть трубку», — отметил он.

Путин и Трамп также договорились иногда созваниваться. Ушаков назвал диалог политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».

Ранее завершились телефонные переговоры президентов России и США. Диалог продолжался более двух часов.

