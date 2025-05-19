В России оценили признание Дурова о давлении французской разведки

Ульянов назвал признание Дурова о давлении Франции реакцией взрослого человека

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил признание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в том, что директор Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер просил его заблокировать «консервативные голоса» в Румынии перед выборами. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Звучит как реакция взрослого и ответственного человека», — заявил он. По словам Ульянова, он не ожидал этого от Дурова и признал, что «ошибался».

Ранее Дуров обвинил французскую разведку в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, весной в «Зале сражений» отеля Hôtel de Crillon глава французской разведки Николя Лернер потребовал заблокировать консервативные голоса в Румынии перед выборами. Однако Дуров отказался.