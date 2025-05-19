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17:36, 19 мая 2025Забота о себе

Врач предостерегла от запивания таблеток одним соком

Гастроэнтеролог Кашух: Грейпфрутовым соком нельзя запивать препараты от давления
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rinck Content Studio / Unsplash

Запивание лекарств грейпфрутовым соком может усилить побочные эффекты и оказать негативное воздействие на печень, предупредила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. В беседе с Life.ru она предостерегла россиян от такого сочетания.

Кашух объяснила, что грейпфрут содержит фуранокумарины — соединения, которые блокируют работу фермента CYP3A4, отвечающего за метаболизм лекарств. «Если запивать медикаменты грейпфрутовым соком, они не расщепляются должным образом и накапливаются в крови в повышенных концентрациях. Кроме того, грейпфрутовый сок может влиять на особые транспортные белки кишечника, которые регулируют всасывание лекарств», — объяснила она. Врач добавила, что в результате в кровь поступает больше активного вещества, чем предполагалось при назначении лекарства.

Сочетание грейпфрутового сока с препаратами от гипертонии может вызвать резкое снижение артериального давления, что грозит головокружением и обмороком, отметила доктор. В свою очередь, запивание седативных препаратов грейпфрутовым соком может привести к чрезмерной сонливости и нарушению координации.

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По словам Кашух, данный эффект наблюдается не со всеми препаратами, а преимущественно с теми, которые метаболизируются ферментом CYP3A4: это некоторые статины, иммуносупрессанты, средства от аритмии и тревожности, снотворные. Однако врач не рекомендует запивать этим соком любые лекарства.

Ранее нутрициолог Юлия Попова подсказала самые полезные на завтрак фрукты. По ее словам, с утра можно съесть ананас, грейпфрут или киви.

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