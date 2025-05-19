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15:57, 19 мая 2025Бывший СССР

Зеленский созвонился с новым президентом Румынии

Зеленский поздравил с победой на выборах президента Румынии Дана
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Leon Neal / Reuters

Лидер Украины Владимир Зеленский созвонился с новым президентом Румынии Никушором Даном и поздравил его с победой на выборах. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба главы украинского государства.

«Говорил с новоизбранным президентом Румынии Никушором Даном. Поздравил с победой на президентских выборах. Очень важно, чтобы Румыния развивалась и чтобы мы вместе сотрудничали в нашем регионе и в Европе», — говорится в публикации.

Зеленский добавил, что от Румынии многое зависит в вопросах европейской безопасности, и рассказал о приглашении Дана посетить Украину.

Ранее стало известно, что мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов в Румынии. Выборы состоялись еще в прошлом году, однако после победы правопопулистского кандидата Кэлина Джорджеску Конституционный суд отменил итоги голосования.

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