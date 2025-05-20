Аналитик назвал единственный выход для Украины

Аналитик Кошкович назвал признание поражения единственным выходом для Украины

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович прокомментировал текущую ситуацию вокруг конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Кошкович назвал признание поражения единственным выходом для Украины. «Если прекращения огня не будет, российская армия просто продавит фронт», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что Зеленскому не выгодно признавать свой проигрыш, поскольку тогда ему придется попрощаться со своей политической карьерой.

Ранее Зеленский во время брифинга после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Киев не планирует выводить свои войска из новых регионов России. «Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», — подчеркнул он.