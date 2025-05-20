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03:54, 20 мая 2025Мир

Аналитик назвал единственный выход для Украины

Аналитик Кошкович назвал признание поражения единственным выходом для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович прокомментировал текущую ситуацию вокруг конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Кошкович назвал признание поражения единственным выходом для Украины. «Если прекращения огня не будет, российская армия просто продавит фронт», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что Зеленскому не выгодно признавать свой проигрыш, поскольку тогда ему придется попрощаться со своей политической карьерой.

Ранее Зеленский во время брифинга после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Киев не планирует выводить свои войска из новых регионов России. «Выводить наши войска с наших территорий никто не будет», — подчеркнул он.

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