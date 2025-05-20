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15:30, 20 мая 2025Культура

Бабкина похвалила Ефремова после его УДО и пообещала пригласить в свой театр

Надежда Бабкина поддержала вышедшего из колонии актера Михаила Ефремова
Ольга Коровина

Фото: Алена Бжахова / ТАСС

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина впервые прокомментировала освобождение актера Михаила Ефремова. Ее слова приводит aif.ru.

Исполнительница заявила, что пригласит Ефремова принять участие в постановках театра «Русская песня». «Приглашу Мишу. Никто не застрахован от ошибок», — отметила певица.

Бабкина также сообщила, что ее обрадовала новость об условно-досрочном освобождении (УДО) актера. «Молодец Мишка, сдержался. Значит, вел себя достойно», — пояснила она.

Михаила Ефремова приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, ее водителя спасти не удалось. В марте 2025-го суд одобрил УДО артиста, а 9 апреля он вышел на свободу.

Ранее сын Ефремова Никита впервые высказался о своем отце после его освобождения из колонии. По его словам, артиста удивило обилие китайских автомобилей на дорогах, а также то, что Юра Борисов сыграл Пушкина.

Вот это да!
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