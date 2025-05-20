Бабкина похвалила Ефремова после его УДО и пообещала пригласить в свой театр

Надежда Бабкина поддержала вышедшего из колонии актера Михаила Ефремова

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина впервые прокомментировала освобождение актера Михаила Ефремова. Ее слова приводит aif.ru.

Исполнительница заявила, что пригласит Ефремова принять участие в постановках театра «Русская песня». «Приглашу Мишу. Никто не застрахован от ошибок», — отметила певица.

Бабкина также сообщила, что ее обрадовала новость об условно-досрочном освобождении (УДО) актера. «Молодец Мишка, сдержался. Значит, вел себя достойно», — пояснила она.

Михаила Ефремова приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, ее водителя спасти не удалось. В марте 2025-го суд одобрил УДО артиста, а 9 апреля он вышел на свободу.

Ранее сын Ефремова Никита впервые высказался о своем отце после его освобождения из колонии. По его словам, артиста удивило обилие китайских автомобилей на дорогах, а также то, что Юра Борисов сыграл Пушкина.