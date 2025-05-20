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18:30, 20 мая 2025Силовые структуры

Бастрыкин прокомментировал выдачу жилья мигрантам в Подмосковье

Бастрыкин сообщил о «выкручивающейся» из-за квартиры мигрантам главе Мытищ
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Нелегальной миграции среди прочего содействуют чиновники муниципального уровня, в частности, глава Мытищ Юлия Купецкая. Об этом в рамках XIII Петербургского международного юридического форума заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, передает РБК.

Бастрыкин напомнил, что Купецкая выдала сертификат на получение жилья мигрантам, которые предоставили ложную информацию о наличии у них якобы еще двух детей и двух братьев-участников спецоперации. «С Купецкой совершенно понятно: женщина богатая, состоятельная, но как-то выкручивается очень неплохо», — подчеркнул глава ведомства.

В январе глава Мытищ сообщила о выделении семье Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова государственного сертификата на покупку жилья. Это разгневало многих горожан. Бастрыкин поручил проверить факт выдачи жилья мигрантам.

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