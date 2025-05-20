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18:07, 20 мая 2025Россия

Белоусов поставил новые задачи в зоне СВО после первых переговоров России с Украиной

Министр обороны Белоусов проинспектировал группировку Центр в зоне СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в Telegram-канале оборонного ведомства.

Выезд министра обороны на командный пункт группировки состоялся через несколько дней после первых переговоров России с Украиной, которые прошли в пятницу, 16 марта, в Стамбуле.

Белоусов заслушал доклады офицеров штаба и командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Валерия Солодчука по текущей обстановке. В частности, ему доложили об особенностях применения беспилотников в зоне СВО. По итогу встречи Белоусов поставил военнослужащим группировки ряд новых задач. При этом подробности не раскрываются.

Кроме того, министр обороны вручил отличившимся военнослужащим группировки, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды.

Ранее стало известно о закрытой встрече Белоусова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе обсуждения затрагивалось военно-техническое сотрудничество России и Белоруссии.

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